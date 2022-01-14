Tozkoparan Efsanesi Sultangazi'de sahneye taşındı

Sultangazi Belediyesi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşlarla buluşturduğu Tozkoparan tiyatro oyunu, tarihten heyecan, macera ve duygu dolu anları sahneye taşıdı.

Sultangazi Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu, ilçe sakinlerini sevilen etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sezon kapsamında sahne alan ve tarihten heyecan ve duygu dolu bir hikayeyi işleyen “Tozkoparan” tiyatrosu, izleyicilerden tam not aldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun da meclis üyeleri ve çok sayıdaki seyirciyle birlikte oyunu izledi.

Tozkoparan İskender'in Hikayesi

Tozkoparan tiyatrosu, Türk okçularının Osmanlı Devrinde nasıl yetiştirildiğini konu alırken, oyunun başkarakteri olan İskender'in gençliğinde İstanbul'un Fethi'ne katılmış bir yeniçeri olan dedesinden savaş anılarını dinleyerek büyüdüğü anlatılıyor. Dedesi ve arkadaşlarının kahramanlık hikayelerinden çok etkilenerek kendisi de bir yeniçeri olmak isteyen İskender'e, dedesi Türk okçuluğunun esaslarını öğretmeye başlıyor. İskender'in dedesinden aldığı ve yıllar süren zorlu eğitimin sonunda kazandığı büyük yetenekle Tozkoparan efsanesi başlarken tarihte yaşanmış bir olaydan uyarlanan tiyatronun devamında İskender'in savaşlara katılarak elde ettiği kahramanlıklar anlatılıyor.

Türk okçularının katıldığı talimlerin yanı sıra aldıkları manevi eğitimi de yansıtan oyun, seyircileri adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunu izleyen çok sayıdaki vatandaş, İskender'in hikayesinden çok etkilendiklerini, böyle bir tarihe sahip oldukları için de çok gururlandıklarını söyledi. Etkinliklerin devamını dileyen seyirciler, tiyatro ekibine ve Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.