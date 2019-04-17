TPF Başkanı Altunbilek: "Perakende ve Hal Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz"

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, "Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası ve Hal Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz. Yerel işletmecilerin artan maliyetler karşısında rahat nefes alabilmeleri için 4 konuda destek bekliyoruz" dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019, "Değer" teması ile kapılarını açtı. İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, “2018 ülkemiz ve sektörümüz adına zor bir yıldı. Ekonomik anlamda önemli sınavlar verdik. Mevcut ekonomik ortam nedeniyle sektörümüz özelinde hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz gündemler ortaya çıktı, bizden kaynaklanmadığı halde vatandaşlarımızla zaman zaman fiyat artışları nedeniyle karşı karşıya geldik” dedi.

Altunbilek, hükümetten destek beklentisi konusunu değerlendirerek, "Marketlerde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi vatandaşımıza yarar. Yan yana ve indirim mağazalarının yeni market açılışları konusunda yapılacak düzenleme ile yerli ve küçük işletmeciler nefes alacak, rekabette avantaj kazanacak. Ayrıca çalışanlarımızın hayat kalitesi ile iş performansını yükseltebilmemiz için haftanın bir gününün tatil olmasını talep ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

“Sebze ve meyve konusunda en çok zararı biz gördük”

Maliyetlerin her yıl yüzde 15 arttığını ve operasyonel karlılıkların düştüğüne dikkat çeken Altunbilek, “Büyük bir rekabet girdabında kürek çekiyoruz. Köylere kadar ulaşan indirim mağazaları yerel zincirlere büyük zarar vermeye devam ediyor. Et ve kıymadan sonra yereller olarak sebze-meyve konusunda da yine en çok zararı bizler gördük. Biz isterdik ki, halkımızın meyve-sebze tedarik kanalında biz de olalım. Tanzim satış koşulları sadece 5 zincir marketin 16 bin şubesine sunulmasın” diye konuştu.

Sektördeki sıkıntılı günlerin aşılacağına dair yerel zincirlerin inancının tam olduğunu belirten Mustafa Altunbilek, "Bizim önceliğimiz vatandaşlarımız, müşterilerimiz. 4 bine yakın mağazamızda 70 bine yakın çalışanımızla hizmet vermeye devam edeceğiz. Biz yatırımlarımızı hep Türkiye'ye yaptık. Yerel perakendeciler yeterince kar edemiyor diye yatırımlarını başka ülkeye taşımaz. Biz işimizi yapmaya, ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Türkiye ve vatandaşlarımız için faydalı olacak her kararın yanında olduk, olacağız" dedi.

“KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirilmesi vatandaşımıza yarar”

Konuşmasında artan rekabette yerel işletmecilerin rahat nefes alabilmeleri için hükümetten 4 konuda destek beklediklerini söyleyen Altunbilek sözlerine şöyle devam etti: "Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası ve Hal Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını rica ediyoruz. Yerel işletmecilerin artan maliyetler karşısında rahat nefes alabilmeleri için 4 konuda destek bekliyoruz. İlk talebimiz market açılışları. Yan yana marketler açılmaz ve market sayılarına düzenleme getirilip indirim mağazaları konusunda önlem alınırsa, rekabette avantaj kazanacağız. İkinci talebimiz çalışma saatleri. Yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanacağız. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnaf daha rahat nefes alacak. Üçüncü destek talebimiz ise haftanın bir gününün tatil olması. Bu düzenleme çalışanlarımızın hayat kalitesini yükseltecek. Aileleriyle vakit geçirip, dinlenebilecek, sosyalleşebilecekler. Eğitimlerine zaman ayırabildikleri için verimlilikleri artacak. Çalışan sirkülasyonuna bu düzenleme ile çare bulacağımızı düşünüyoruz. Son talebimiz ise vergi indirimi. Yerel zincir marketlerimizde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesi vatandaşımıza yarar. Sağlanacak indirim ile sepetler daha ucuza dolar. Bu ürünler tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşün en hızlı alınacağı ürünler. Hükümetimizin sağlayacağı değerli destek, yapılacak düzenlemeler tüm perakende ticaretini kapsayacak. Sektördeki binlerce yerli yatırımcı nefes aldıracak."

"Yerli üretim, yerel marketten alınır kampanyamız devam ediyor"

Yerli üretimi, yöresel ürünleri desteklemek için geçen yıl başlatılan ‘Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyası hakkında da bilgi paylaşan Altunbilek, "Sektörde yeni başarı hikayeleri, yeni markalar ortaya çıkarmak için 8 aydır raflarımızda yerli üretime, yerel ve yöresel ürünlere daha fazla yer açıyoruz. Bugün uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiren, ürünleriyle uluslararası şirketlerle rekabet eden üreticilerimiz var. Projemiz ile vatandaşlarımızın kullandıkları ürünler için yerli alternatif bulabilmelerini, yöresel ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Gerek YZB'de gerek Yerli Market Haftası'nda yerel ve yöresel üreticilerimizi tedarikçilerimiz ile buluşturuyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, tüketicilerin yerli ve yöresel ürün tercihleri giderek artıyor. TPF olarak 14 Perakendeci Derneğimiz (PERDER) ve 4 bine yakın mağazamız ile bu projeyi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstihdamımızı yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz"

TPF'nin 2019 yılı istihdam hedefleri üzerine de bilgi paylaşan Altunbilek, yerel zincirler olarak market sayıları ile rekabet etmediklerini belirterek, “Ülkemize daha fazla nasıl değer katabiliriz diye geliştirdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz. Öte yandan her yıl istihdamı artırma sözü veriyoruz. Bugüne kadar mahcup olmadık. Yıl sonuna kadar istihdamda yüzde 5 büyümeyi hedefliyoruz. Sektörümüzün en büyük problemleri arasında yer alan çalışan sirkülasyonunun önüne geçmek için son 4 yıldır olduğu gibi, Türkiye'yi karış karış dolaşmaya ve eğitim vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.