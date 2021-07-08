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TPFD'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret etti.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.


TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TPFD Yönetim Kurulu üyeleri Altan Aksoy, Yasin Sülün, Serhat Akyüz, Gökhan Caba ve Erhan Küçük de yer aldı. Geçtiğimiz ay TPFD'nin başkanlığına seçilen Saffet Akyüz ve yeni yönetimini tebrik eden Özdemir, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti.

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