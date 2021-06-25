TPFD'nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Seçimde Saffet Akyüz ve Ekibi oy çokluğu ile 3 yıllığına başkan seçildi. Yeni Başkan Saffet Akyüz'ün yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Yönetim Kurulu: Saffet Akyüz, Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş

Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret

Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu

Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun