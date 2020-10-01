Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel merkezi olacak olan ‘Trabzon Evi' Fatih'te açılıyor.

Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Fatih Belediyesi ‘Trabzon Evi' için Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi'nde imza töreni düzenledi. Törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, dernek üyeleri ve çok sayıda Trabzonlu katıldı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun genel merkez binası Fatih Belediyesi'ne ait Kocamustafaşa'daki 4 katlı binada açılacak. 10 yıllığına devralınan binada konferans salonu, yemekhane ve etkinlik alanları bulunacak.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu konuşmasında, “Kıymetli başkanımla beraber ön protokol yaptık. Allah nasip ederse kuracağımız Trabzon Dernekler Federasyonu Trabzon Ev'inde Fatih Belediyesi ile ortaklaşa bir kültür evi yapacağız. Biz burada gelecek kuşaklara Karadeniz'in kültürünü, ülkeyle ilgili yapılması gereken mikro milliyetçilik yapmadan insanlarımızı kucaklayarak, belediyeyle de el ele vermek suretiyle bunu ileriki kuşaklara aktaracağız. Kültürümüzü, yapılan bütün değerlerimizi ileriye aktarma adına elimizden gelen tüm gayreti Fatih Belediyesi ile beraber sağlayacağız” dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise “Bu işe katkı sunan değerli devlet büyüklerimize derneğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben inanıyorum ki; bu yer açıldığında hem burada olan Trabzonlu hemşehrilerimize hem de burada yaşayan bölge insanına da bu ortak kültür, bilinç açısından çok katkı sunacaktır. Fatih'e de bu kurulacak olan Trabzon kültürünü aktaracak olan ev, bulunduğu bölgede çok ciddi bir katma değeri olacaktır. Bu konuda da hiçbir endişem yok” ifadelerini kullandı.