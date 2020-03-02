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Trabzon'da Sturridge'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, sezon başında İngiltere ekibi Liverpool’dan transfer ettiği İngiliz futbolcu Daniel Sturridge’in sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor, sezon başında İngiltere ekibi Liverpool'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesini feshetti.


Trabzonspor'da sezon başında İngiltere ekibi Liverpool'dan transfer olan Daniel Sturridge'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Büyük umutlarla transfer edilen golcü futbolcu sezon boyunca bekleneni verememiş ve taraftarın tepkisine maruz kalmıştı. Bugün Trabzonspor Kulübü'nden yapılan KAP bildiriminde Sturridge ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:


"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir."

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