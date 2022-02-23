Trabzonlular Sultanbeyli Kent Meydanına buluşuyor

İstanbul Anadolu Yakası Trabzonlular Derneği tarafından, Trabzon'un kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle Sultanbeyli Kent Meydanında büyük bir etkinlik düzenlenecek. Ayrıca Trabzonspor'un yeni marşı da bu kutlamada seslendirilecek.

Trabzon'un kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Anadolu Yakası Trabzonlular Derneği tarafından 24 Şubat Perşembe günü 18.00-24.00 saatleri arasında Sultanbeyli'de kutlama programı düzenlenecek.

“Yağmur bile yağsa bu etkinliği gerçekleştireceğiz”

İstanbul Anadolu Yakası Trabzonlular Derneği Başkanı Necati Selvitop, Sultanbeyli'de bir ilki gerçekleştireceklerini belirterek, “10 gün önce oturduğum başkanlık koltuğunun hakkını vermem lazım.” dedi. 24 Şubat Perşembe günü Trabzon'un 104. kurtuluş yıl dönümünü kutlayacaklarını kaydeden Selvitop, “İBB'den Sultanbeyli Kent Meydanını kiraladık. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Necati Selvitop, kutlama programı için günün her saati binlerce kişiyi ağırlayan Sultanbeyli Kent Meydanını seçtiklerini belirterek, “Yağmur bile yağsa bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Trabzon'umuza yakışan bir kutlama etkinliği olacak. Program, 24 Şubat Perşembe günü saat 18:00'de Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, kasideler ve dualarla başlayacak. Ardından Trabzon'un 104 yıllık tarihi ve Trabzonpsor ile ilgili barkovizyon gösterileri olacak.” şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un yeni marşı seslendirilecek

Etkinlikte vefat eden Trabzonlu sanatçıların yer aldığı bir kolaj da sunacaklarını ifade ederek, Trabzonspor için yazılan yeni marşın seslendirileceğini vurgulayan Selvitop, “Sanatçı Adnan Yılmaz, Trabzonspor'a yeni bir marş yaptı ve hiçbir yerde izlenmedi. İlk defa bu etkinlikte seslendirecek.” dedi.

Necati Selvitop, sözlerini, “Adı büyük, kendi büyük Trabzon'un kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerinde Karadeniz'in ünlü sanatçıları da yer alacak. Apolas Lermi konserimiz olacak. Yerel ve ulusal kültür elçisi sanatçı arkadaşlarımız gönüllü olarak sahne alacak. 24 Şubat Perşembe günü 18.00-24.00 saatleri arasında Sultanbeyli'de yaşayan herkesi, İstanbul'daki bütün STK başkanlarını Kent Meydanı'na davet ediyoruz. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, kaymakamlarımızı ve STK temsilcilerini bekliyoruz. Sosyal medyadan ve mesajlaşma programlarından attığımız davetleri gerçek davet olarak kabul etmelerini istirham ediyorum. Biz kardeşiz, bu ülke güzel, cennet vatan. Birlikte olursak, beraber olursak yaşamak güzel olur” diye tamamladı.