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Trabzonspor - Altay müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 37.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu. Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.


Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:



14 Mayıs Cumartesi


19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor



15 Mayıs Pazar


16.00 Göztepe - Beşiktaş


16.00 Trabzonspor - Altay


19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK


19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor


19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir


19.00 Konyaspor - Hatayspor


19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük



16 Mayıs Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor


20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

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