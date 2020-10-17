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Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Zorbay Küçük

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.


Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Osman Gökhan Bilir yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR'ı ise Zorbay Küçük oldu. Küçük'e, Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak Bahattin Duran eşlik edecek.

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