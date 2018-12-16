Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan takıma ziyaret

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetimiyle birlikte takımını kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Beşiktaş maçı öncesi takımıyla kamp yaptığı otelde buluştu. Futbolcularına zorlu müsabaka öncesi başarı dileklerini ileten Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncularla tek tek görüşerek stadyuma uğurladı.