Trabzonspor-Beşiktaş maçında Koray Gençerler 'VAR'

Trabzonspor'un bu akşam sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, bu akşam evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Alesk Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise (VAR) Koray Gençerler oldu. Gençerler'e AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy eşlik edecek.