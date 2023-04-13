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Trabzonspor - Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 29.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın, 15 Nisan Cumartesi ve 16 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamaya göre, 16 Nisan Pazar günü Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasında hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı ifade edildi. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Kadir Sağlam görev alacak.


Süper Lig'in 29. Haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:



Yarın


20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu


20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz



15 Nisan Cumartesi


16.00 İstanbulspor - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge


16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan



16 Nisan Pazar


16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu


20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

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