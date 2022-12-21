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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.


2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.


Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:



23 Aralık Cuma


20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler


20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



24 Aralık Cumartesi


13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan


16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka


19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler



25 Aralık Pazar


13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar


16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek


16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan


19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

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