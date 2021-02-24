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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın en önemli mücadelesi olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş - Denizlispor karşılaşmasında Cüneyt Çakır, Galatasaray - BB Erzurumspor müsabakasında da Mete Kalkavan düdük çalacak.


Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



26 Şubat Cuma


16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar


16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy


19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır



27 Şubat Cumartesi


13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan


13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan


16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya


16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus


19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan



28 Şubat Pazar


16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa


19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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