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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

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