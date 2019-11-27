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Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklanırken, Trabzonspor-Galatasaray müsabakasını hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği duyuruldu.


Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını da hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacakken, dördüncü hakem olarak ise Bahattin Şimşek görev alacak. Bu müsabakanın VAR hakemi de Yaşar Kemal Uğurlu olacak.


TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda sahada olacak hakemler şu şekilde:



29 Kasım Cuma


20.30 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük



30 Kasım Cumartesi


15.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Cüneyt Çakır


15.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Halis Özkahya


17.30 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy


20.00 Göztepe- Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen



1 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Denizlispor: Atilla Karaoğlan


16.30 Medipol Başakşehir - Antalyaspor: Serkan Tokat


19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık



2 Aralık Pazartesi


20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ümit Öztürk

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