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Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.


Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



11 Eylül Cumartesi


17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk


17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar


20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler


20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol



12 Eylül Pazar


17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya


17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler


20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu


20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık



13 Eylül Pazartesi


20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa


20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük

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