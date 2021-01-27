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Trabzonspor ikinci kez TFF Süper Kupa'yı kazandı

TFF Süper Kupa’da Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, bu kupayı ikinci kez müzesine götürdü.


TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan bordo-mavililer kupayı müzesine götürdü. Karadeniz ekibi daha önce 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 yenerek bu kupayı kazanmıştı.


Trabzonspor, bu kupanın eski adı olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da 7 kez almıştı.

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