Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar tribündeki yerini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor'da, bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda deplasman tribünün yanı sıra kale arkası ve batı tribünlerinde yaklaşık 4 bin bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.