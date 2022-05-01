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Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar adeta Taksim’e akın etti.

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar adeta Taksim'e akın etti. Uzun araç konvoyları oluşturan Trabzonsporlular, tezahüratlar eşliğinde meydana yürüdü.


Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası bordo-mavili taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının İstanbul'daki merkezi ise Taksim Meydanı oldu. Trabzonsporlular, Unkapanı Köprüsü'nden Taksim'e uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bordo-mavi renklere gönül veren futbolseverler, gerek araçlarıyla gerekse de yürüyerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Taksim'e gitti.

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