Trabzonspor taraftarı Taksim'e akın etti

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar adeta Taksim'e akın etti. Uzun araç konvoyları oluşturan Trabzonsporlular, tezahüratlar eşliğinde meydana yürüdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası bordo-mavili taraftarlar da büyük sevinç yaşadı. Şampiyonluk kutlamalarının İstanbul'daki merkezi ise Taksim Meydanı oldu. Trabzonsporlular, Unkapanı Köprüsü'nden Taksim'e uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bordo-mavi renklere gönül veren futbolseverler, gerek araçlarıyla gerekse de yürüyerek marşlar ve tezahüratlar eşliğinde Taksim'e gitti.