Trabzonspor taraftarından dayanışma çağrısı

Dernek adına yazılı bir açıklama yapan Kağıthane Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Tüfekçi, "Güzel oyun futbolun, kuşaklardan bu yana aynı güzellikte devam etmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Trabzonsporlular dediğimiz, kulübün dışında yer alan tüm sivil tarafının kalan haftalarda tek bir ses olmasını istiyor ve diliyoruz. Maçlarımız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, takımımızı 34. haftaya kadar şartsız desteklemeliyiz. Bu konuda Kağıthane Trabzonsporlular olarak bir eylem planı geliştirdik. Başta taraftarlarımız ve camiamız olmak üzere herkesle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tüfekçi'nin maddeler halinde sıraladığı mesajlar şöyle:

"1- Ne olursa olsun, içeride ve dışarıda her maçta tribündeki yerimizi alacağız. Tribünde susmayacağız. Kazım bizimle, Mehmet Dalman bizimle, Dozer Cemil bizimle yan yana maç izliyor diye düşüneceğiz. Geçmişi değil, bugünü ve yarını hayal edeceğiz. Asla oyuncumuzu ıslıklamayacak, maç sonuna kadar hatta maçtan sonra da takımımızı tribünlere DAVET EDECEĞİZ.

2- Futbolculara tam destek vereceğiz. En büyük hatayı da yapsalar, asla küfür etmeyeceğiz, eleştirmeyeceğiz. Sezonun sonuna kadar onlarlayız. Şampiyonluk gelecekse bu oyuncu grubuyla gelecek ve sahada onlar var. Onların yanında olmak hepimizin boynunun borcu. Yok takım oynamadı, az oynadı, oynamadan kazandı türü eleştirileri sezon sonuna kadar YAPMAYACAĞIZ.

3- Başkan ve yönetim kurulunu sezon sonuna kadar destekleyeceğiz. Onların yanında olacağız. Onlar saha dışında büyük bir mücadele gösterecekler ve aykırı ses duymamaları lazım. BAŞKAN AĞAOĞLU ve YÖNETİM KURULU, arkasında tek yürek, tek yumruk BORDO MAVİLİLER görmeliler. HAYDİ!

4- Hakemler, federasyon, VAR, YOK hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Saha içindeki takımımıza odaklanacağız. ŞAMPİYON OLACAĞIZ diyeceğiz. Aksi hiçbir düşünceyi kabul etmiyoruz. Bu saatten sonra ŞAMPİYONLUĞU VERMEYECEĞİZ diye düşüneceğiz. 5 milyon Trabzonsporlu olarak VAR MISINIZ?

5- Dayanışma anlamında bir tarih yazacağız. Bunu ilk kez bu sezon başaracağız. Trabzonsporluluk FEDAKARLIK demektir ve bunu göstereceğiz.

6- Trabzonspor, İTİBAR demektir. Biz bu büyük itibarımızla, alnımızın teriyle ŞAMPİYON OLACAĞIZ. İtibarımıza leke getirecek en ufak bir şeyi ŞAMPİYONLUK gitse de kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

7- Trabzonsporluluk bir ruhtur. Adil oyuna, fair play'e, centilmenliğe, hak edenin kazandığı futbola inanan herkes Trabzonsporlu'dur. Futbol ailesinde bu değerleri koruyan, kollayan çok isim ve takım var. Onlar da bizle beraber. Amacımız TEMİZ FUTBOL. Her şey sahada olsun bitsin, hak eden şampiyon olsun ve futbol ailesi HAK EDEN ŞAMPİYONU ayakta ALKIŞLASIN.

8- Sekizinci şampiyonluk için sekizinci maddeyle bitiriyoruz ve diyoruz ki; Tüm eski başkanları bir arada görmek istiyoruz. Tüm eski yöneticileri her maç yan yana omuz omuza bir arada tezahürat yaparken görmek istiyoruz. Birbirimizi hayatımız boyunca bir kez seveceğiz. O da bu sezon seveceğiz ve ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"