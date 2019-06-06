Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre Karaman, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında bordo-mavili kulüpten 4 buçuk milyon TL alacak.

Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.

Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;

2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,

2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."