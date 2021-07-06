Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra ikili gruplar halinde koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman düz koşu ile sona erdi.

Bordo-mavililer hazırlıklarına akşam salonda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı antrenmanda basın mensuplarının yanında gelip, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.