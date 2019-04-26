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Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Bordo-mavilileri havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.


Ligde yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak olan Trabzonspor, bugün öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kafilenin çıkışında çok sayıda bordo-mavili taraftar hazır bulunurken, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolculara sevgi gösterileri vardı. Karadeniz ekibi, tezahüratlar eşliğinde havalimanından konaklayacakları otele doğru hareket etti.

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