Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Bordo-mavilileri havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Ligde yarın Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak olan Trabzonspor, bugün öğleden sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kafilenin çıkışında çok sayıda bordo-mavili taraftar hazır bulunurken, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolculara sevgi gösterileri vardı. Karadeniz ekibi, tezahüratlar eşliğinde havalimanından konaklayacakları otele doğru hareket etti.