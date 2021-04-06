Trabzonspor'dan Başkan Koç'a geçmiş olsun mesajı

Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Trabzonspor da Başkan Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavililerin mesajında, şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”