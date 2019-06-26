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Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı

Trabzonspor’dan THY’nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.

Trabzonspor'dan THY'nin yeni uçağının adının Eren Bülbül olması için bir paylaşım yapıldı.


Bordo-mavili ekibin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada,


"Eren Bülbül...


O bizim kahramanımız! O bu vatan uğruna daha 15 yaşında toprağa düşen yiğit evladımız!


Elbette ki sponsorumuz @TK_TR'nin yeni uçağının #AdıErenOlsun


İlk uçuşunu da Eren'imizin ailesiyle birlikte Trabzon'dan yapsın #İyikiVarsınEren" denildi.

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