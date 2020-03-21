Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Karadeniz ekibi, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen sarı-lacivertli kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavilerin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Fenerbahçe Ailesi, oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."