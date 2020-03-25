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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Trabzonspor Kulübü, koronavirüs testinde bir futbolcusu ve bir çalışanının pozitif olduğunu açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:


"Covid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

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