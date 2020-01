Trabzonspor'dan yeni sponsorluk anlaşması

Bir hazır gıda firmasıyla yapılan anlaşmada konuşan Ahmet Ağaoğlu, taraftarları bordo-mavili kulüp için özel olarak üretilen menülerden almaya davet etti. Ağaoğlu ayrıca yapılan anlaşma sırasında sponsor firmanın devlet firması olmadığına vurgu yaparak, “Herhalde kafalardaki zoru işareti giderilmiştir” dedi.

Trabzonspor Kulübü yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Türkiye'nin en önemli hazır gıda firmalarından biriyle yapılan anlaşmada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu hazır bulundu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anlaşan marka, Trabzonspor için de özel menüler çıkararak kulübe sürekli bir destek sağlayacak. Yapılan anlaşmanın 5 yıllık olduğu açıklanırken Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili taraftarları, kulüp için hazırlanan özel menülerden almaya davet etti.

Ahmet Ağaoğlu: “TAB Gıda'nın bir devlet kuruluşu olmaması, zihinlerdeki soru işaretini gidermiştir!”

Sponsorluk anlaşmasında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, anlaşmanın çok önemli bir zincir firmayla olduğunu belirterek, “4 kıta, 8 ülke ve binlerce restoran var. Ülke ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip bir kuruluş olarak değerlendiriyorum. Bu grubun yönetiminin içinde de spordan herkesin yakından tanıdığı bir arkadaşımızın olması, sponsorluğu da anlamlı kılıyor. Bizim de sponsorlara bakışımız çok farklı. Bir anlaşmayı imzalayıp, kazanç neyse parayı alıp kenara çekilmek değildir. Bizim Trabzonspor olarak markaya, sponsorumuzun da bize değer katmasını önemsiyoruz. O nedenle önümüze gelen kuruluşlarla değil, bize değer katacak, Trabzonspor'un büyüklüğüyle örtüşecek ve bizim de değer katacağımız kuruluşlarla anlaşma yapmaya özen gösteriyoruz. Bu arada TAB Gıda'nın bir devlet kuruluşu olmaması da, zihinlerdeki soru işaretini herhalde gidermiştir. Taraftarlarımız, sponsorluk anlaşması imzaladığımız her kuruluşa çok büyük değer veriyor. Bu anlaşmada da aynı hassasiyeti göstererek, bu anlaşmayı ileri noktaya götüreceklerinden şüphem yok. Burada eksik olan bir şey var, ürünlerin içine hamsi grubu de eklenirse çok başarılı olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Caner Dikici: “Gelirin yüzde 7'si Trabzonspor'a kalacak”

Ahmet Ağaoğlu'nun ardından konuşan TAB Gıda CEO'su Caner Dikici Türk futboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, “Klasik bir sponsorluk anlaşması değil, iki tarafın da kazandığı, taraftarların desteklemesiyle büyüyen bir sponsorluk anlaşması bu. Trabzonspor bir şehrin takımı olmaktan ziyade Türkiye'nin takımı. Bize her yer Trabzon sözü gibi, biz de Türkiye'nin her yerindeki restoranlarımızla Trabzonspor'a değer katacak bir işbirliği içinde olacağımızı tahmin ediyoruz. Kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada biz taraftarla kulüp arasında bir köprüyüz. Trabzonspor menüsünden bir pay geçecek kulübe ve taraftarlar ne kadar çok alırsa, taraftar menüsünün yüzde 7'si kulübe aktarılacak. Bu da her ay sonu açıklanacak. Bunun dışında stattaki reklam panolarını kullanırsak o zaman ekstra ödeme yapacağız. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Futbolcu alıp satmak bizim anladığımız bir iş değil. Sponsor olarak bir oyuncu vermemiz haddimiz değil. En iyisini başkanım söyledi. Biz sadece maddi katkıda bulunmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sponsorluk anlaşması yapılan toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.