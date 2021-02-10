Trabzonsporlu futbolculardan epilepsi farkındalık filmi

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'na destek olan futbolcular “Ne Alakası Var!” dedi.

Trabzonsporlu futbolcular çektikleri video ile ülkemizdeki yaklaşık 1 milyon epilepsi hastasına destek oldu. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda kaptan Uğurcan Çakır, Caleb Ekuban, Erce Kardeşler ile yeni transferler Berat Özdemir ve Anastasios Bakasetas, Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın gönüllü elçileri olarak rol aldı.

Futbolcular, Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın bakış açısını değiştirmeyi simgeleyen mor gözlüklerini takarak renkli görüntüler de verdiler.

Filmde, Uğurcan Çakır, "Ekuban, epilepsililer için çalışamaz diyorlar, ne diyorsun?" diye sordu, Ekuban ise Türkçe olarak “Ne Alakası Var!” diye cevap verdi.

Erce Kardeşler ise, “Epilepsililer hem okuyabilir hem çalışabilir hem evlenebilir ve isterlerse çocuk sahibi olabilirler, anne baba olabilirler” mesajını verdi. Berat Özdemir, “Ön yargıları yık, epilepsi için bak” diye seslenirken, Bakasetas ise, “Look for Epilepsy” dedi.

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz yıllarda da epilepsi farkındalığına destek olmak için mor gözlüklerini takarak mesajlarını vermiş, toplumu bakış açısını değiştirmeye davet etmişti.