Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar yapılıyor

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti. Bu kapsamda Bakan Turhan bugün yaptığı açıklamada, "FSM Köprüsü'ndeki üst yapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz” demişti.

Çalışmalarda sona gelinen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. Görüntülerde, son rötuşların yapıldığı ve çekilen çizgilerin kontrol edildiği görüldü. Çizgilerin tamamının çekildiği görülen köprüde yetkililerce son hazırlıklar yapılıyor.