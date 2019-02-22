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Trafiği rahatlatan kavşak düzenlemesi

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarını sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, Abdi İpekçi ve Numunebağ caddelerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Kadife Kavşağı’nda düzenleme yaptı.

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarını sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, Abdi İpekçi ve Numunebağ caddelerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Kadife Kavşağı'nda düzenleme yaptı.


Yapılan düzenleme ile Abdi İpekçi Caddesi'nde seyreden araçlar için kavşaktan Edirne ve Ankara yönüne doğrudan bağlantı sağlandı. Düzenleme sonrası belediye önündeki ve Numunebağ Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.


Trafiğe dahil olan araçların artmasıyla yollarda oluşan yoğunluğu tamamen ortadan kaldırmak için ilçedeki yol ve kavşak düzenlemelerinin artarak devam edeceği öğrenildi.

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