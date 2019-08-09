İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafiğin durma noktasına geldiği Çamlıca Gişeler havadan görüntülendi

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul'un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi. Trafiğin kilitlendiği Çamlıca Gişeler'de oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar memleketlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul'un bazı noktalarında trafik adeta kilitlendi. O noktalardan biri olan Çamlıca Gişeler'de de trafik durma noktasına geldi. Gişelerin olduğu yolda yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.


Çamlıca Gişeler'de oluşan trafik yoğunluğu ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.