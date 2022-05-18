Trafik canavarına engel; Araç sayısındaki artış trafik kazalarına yansımadı

Türkiye'de son 12 yılda trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 68 artarken aynı dönemde trafik kazalarındaki artış ise yüzde 7'de tutuldu. Araç sayısı trafik kazalarının 9 katı daha fazla arttı.

Türkiye'de son 10 yılda araç sayılarındaki artış trafik kazalarına yansımadı. Son yıllarda devreye alınan köprü, bölünmüş yol ve otoyolların etkisiyle kaza sayıları araç sayısındaki yükselişe rağmen kısıtlı kaldı. Son 12 yılda Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 68 artarken aynı dönemde trafik kazalarındaki artış ise yüzde 7 olarak hesaplandı. Yaşanan kazalar ile trafiğe kayıtlı araç sayısındaki oran yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Araç sayısı yüzde 68 artarken trafik kazası sayısı sınırlı yükseldi

Türkiye'de son 12 yılda trafikteki araç sayısı yüzde 68 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2010 yılında ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyon 95 bin iken 2022 yılında bu rakam 25 milyon 478 bine ulaştı. Son 12 yıllık artış yüzde 68 oranında gözlendi.

TÜİK verilerine göre 2010 yılından 2022'ye kadar toplam trafik kazası sayısındaki artış yüzde 7 ile sınırlı kaldı. 2010 yılında 1 milyon 106 bin trafik kazası yaşanırken bu kazalarda 4 bin 45 kişi hayatını kaybetti. 2022 yılında ise toplam 1 milyon 186 bin trafik kazası gerçekleşti. Bu kazalarda ise 5 bin 362 kişi yaşamını yitirdi.

Araç sayısı trafik kazalarının 9 katı daha fazla arttı

Toplam araç sayısı ile trafik kazaları karşılaştırması dikkat çekici sonuçlar verdi. Yaşanan kazalar, trafiğe kayıtlı araç sayısının yüzde 4'ü oranında gerçekleşti. Son 12 yılda araç sayılarındaki yüzde 68'lik artış, trafik kazalarındaki artışın 9 katı oranında gerçekleşti. TÜİK verilerine göre sadece Mart ayında 97 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 478 bin taşıtın yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bayramlardaki trafik kazaları azaldı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trafik Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nda, son 10 yıldaki tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarıyla kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalma yaşandığını açıklamıştı.

Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

TÜİK 2021 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verisine göre ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazalarında 5 bin 362 kişi hayatını kaybederken 274 bin 615 kişi yaralandı

Türkiye'de 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde, 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 49,3'ü, yaralanmaların yüzde 72,0'ı yerleşim yeri içinde gerçekleşirken ölümlerin yüzde 50,7'si yaralanmaların ise yüzde 28,0'ı yerleşim yeri dışında oldu.

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 47,6'sını sürücüler oluşturdu

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 47,6'sı sürücü, yüzde 30,3'ü yolcu, yüzde 22,1'i ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 77,2'sinin erkek, yüzde 22,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 70,5'inin erkek, yüzde 29,5'inin kadın olduğu görüldü.

Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 87,1 ile ilk sırada

Türkiye'de 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 224 bin 418 kusura bakıldığında kusurların yüzde 87,1'inin sürücü, yüzde 8,2'sinin yaya, yüzde 2,6'sının taşıt, yüzde 1,8'inin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü. Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında meydana gelen 187 bin 963 ölümlü yaralanmalı kazanın yüzde 68,9'u gündüz, yüzde 28,4'ü gece ve yüzde 2,7'si alacakaranlıkta oldu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 50,5'i iki araçlı kazalardan oluştu

Taşıt sayısına göre kazalar ve sonuçları değerlendirildiğinde, 2021 yılındaki ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 50,5'i iki araçlı, yüzde 43,6'sı tek araçlı ve yüzde 5,9'u çok araçlı kazalardan oluştu. Kaza sonucundaki toplam ölümlerin yüzde 54,8'i tek araçlı, yüzde 38,9'u iki araçlı ve yüzde 6,3'ü çok araçlı kazalar nedeniyle meydana geldi. Yaralanmaların ise yüzde 52,0'ı iki araçlı, yüzde 40,7'si tek araçlı ve yüzde 7,3'ü çok araçlı kazalarda oluştu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 308 bin 442 adet taşıt karıştı

Ülkemiz karayolu ağında 2021 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 308 bin 442 taşıtın yüzde 49,4'ü otomobil, yüzde 20,9'u motosiklet, yüzde 15,1'i kamyonet, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 2,2'si kamyon, yüzde 1,6'sı otobüs, yüzde 0,9'u traktör ve yüzde 5,3'ü diğer taşıtlardan oluştu.