Trafik ışıklarına ve bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Otomobil içinde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen otomobilin her bir parçası ise yola savruldu.

Kaza 03.15 sıralarında Şişli İlçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi Okmeydanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli istikametinden Okmeydanı'na doğru seyir halinde olan 34 JOZ 78 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hız yapmasından dolayı önce trafik ışığı direğine ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Bariyerlere çarpmasından dolayı hurda yığınına dönen otomobilin parçaları yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişide araç içinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar alan ekipler, olay yerine gelerek otomobil içinde sıkışan iki kişiyi çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilden akabilecek herhangi bir benzin, gaz gibi tehlikeli durumlara karşı çevrede güvenlik önlemi alındı. Hurda yığınına dönen otomobil daha sonra yoldan kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır, diğerinin durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.