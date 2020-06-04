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Trafik kazasında korkutan kimyasal madde sızıntısı

Üsküdar’da kimyasal maddeleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak ağaçlara ve binaya çarptı.

Üsküdar'da kimyasal maddeleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak ağaçlara ve binaya çarptı. Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, sızan kimyasal madde mahalleliyi korkuttu.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Üsküdar Yavuztürk Mahallesi, İklime Sokak'ta meydana geldi. Mehmet S. (51) yönetimindeki 34 VCT 20 plakalı halı yıkama fabrikasına ait minibüs, yıkamada kullanılan kimyasal madde yüklü varillerle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. 5 katlı bir binanın önündeki ağaçları yıkan minibüs binaya çarparak durabildi. Kazanın sesini duyan vatandaşların yardım etmeye çalıştığı sürücü bulunduğu yerde sıkışırken olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı noktadan kurtarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kaza sonrasında bidonlardan sızan kimyasal maddeden zehirlendiği öğrenildi.



Meraklı vatandaşlar olay yerinden ayrılmadı


Kaza yapan minibüste çalışma yaparken oksijen maskesiyle yaklaşan itfaiye ekipleri bir facianın yaşanmaması için olağanüstü güvenlik önlemleri eşliğinde aracın çekiciye yüklenmesini sağlarken, bidonların kapakları defalarca kontrol edildi. Meraklı vatandaşların bir dakika olsun ayrılmadığı olay yerinde bazı çevre sakinlerinin cep telefonuyla yaşananları kaydettiği de gözlemlendi.

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