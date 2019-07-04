Trafik magandası tarafından vurulan sürücü son yolculuğuna uğurlandı

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışmasında vurularak hayatını kaybeden Serdar Çekiç, Kağıthane Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TEM Otoyolu İstoç mevkiinde Edirne istikametinde seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan S. ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Seyir haindeyken bir süre tartışan sürücüler daha sonra araçlarını durdurdu. Motosikletinden inen Hasan S. yanında bulundurduğu silahını çıkararak otomobile doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan 4'ü Serdar Çekiç'e isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serdar Çekiç'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çekiç hayatını kaybetti. Şüpheli Hasan S. ise olay yerinden ayrılmayarak gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Hayatını kaybeden Serdar Çekiç için Kağıthane Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri Serdar Çekiç'in anne ve babası kabul etti. Acılı ailenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Hayatını kaybeden Serdar Çekiç'in eniştesi olan Hüseyin Şahin, “Kavga etmişler, ayırıyorlar. Rahmetliyi arabaya bindiriyorlar. Karşı tarafa silahını alıp araca kurşun yağdırıyor. Silahsız birini vurmuş. İnsanlar bu kadar rahat silahlanmamalı. Bunlara devletin bir çözüm bulması lazım. Bunun çözümünü biz bulamayız. Emniyet kemeri için bir sürü tedbir alınırken silahlı insanlar elini kolunu sallayarak geziyorlar. TEM'in ortasında insan vuruyorlar'' ifadelerini kullanarak yaşanan vahşi cinayete tepki gösterdi.

Cenaze namazının ardından Serdar Çekiç Hasdal Mezarlığına defnedildi.