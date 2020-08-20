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Trafik polisi ekipleri çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı

Trafik polisi ekipleri İstanbul genelinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yaptı.



Geçtiğimiz yıl 1 Kasım'dan itibaren sivil araçların çakar kullanımı yasaklanmıştı. Bu yasağa ilişkin trafik polisi ekiplerinin denetimleri de İstanbul'un çeşitli yerlerinde oluşturulan denetim noktalarında sürüyor. Bu akşam saatlerinde çakar ve emniyet şeridi denetimi yapıldı. Yapılan çakar ve emniyet şeridi uygulamasında bir çok araca emniyet şeridini kullanmaktan dolayı 1228 TL para cezası uygulanırken, çakar kullanan araçların sivil polis araçları olmaları nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

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