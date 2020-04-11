Trafik polislerinden sokağa çıkan araçlara denetim

Kadıköy'de trafik polisleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul ile birlikte 30 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak kapsamında polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Kadıköy'de oluşturulan denetim noktalarında trafik polisi ekipleri, araçları tek tek durdurarak gerekli kontrolleri yapıyor.