Trafikte bayram yoğunluğu başladı

İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bu akşamdan itibaren başlaması ile vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor.