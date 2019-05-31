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Trafikte bayram yoğunluğu başladı

İstanbul’da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı.

İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bu akşamdan itibaren başlaması ile vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü. İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor.

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