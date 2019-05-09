Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde meydana geldi. Kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı. Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor.