Trafikte makas atan sürücülere para cezası yağdı

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu, hakkında 16 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen sürücü hakkında, toplamda 8 bin lira para cezası uygulandı. Öte yandan polis ekipleri, tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetimler kapsamında 268 araç sürücüsüne idari para cezası kesti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 27 Kasım 2021 tarihinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimler esnasında, D100 Karayolu Maltepe mevkiinde makas attığı görülen 34 GA 8304 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ekiplerin ikazlarına uymayarak Pendik istikametine kaçan araç sürücüsü B. Tosun takibe alındı. Şüpheli şahıs araçtan inerek ara sokaklarda yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ekipler kovalamaca sonucu şahsı yakaladı.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde, 34 GA 8304 plakalı aracın ‘trafikten çekme belgeli' olduğu, sürücünün 0.69 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu, ayrıca 16 ayrı suç kaydı nedeniyle şahıs hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Para cezası yağdı

Sürücü B. Tosun ve araç sahibi hakkında ‘ehliyetsiz araç kullanmak'tan 2 bin 698 lira para cezası kesilirken, sürücü B. Tosun hakkında ayrıca, “alkollü araç kullanmak”, “makas atma”, “uyarı ve ikazlara uymamak”, “saygısızca araç kullanmak”, “yakın takip”ten toplamda 8 bin 676 lira idari para cezası uygulandı. 34 GA 8304 plakalı araç trafikten men edildi. Araç sürücüsü B. Tosun hakkında gerekli adli işlemler yapılması için Polis Merkezine teslim edildi.

268 araç sürücüsüne de ceza

Ayrıca Şube Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde ise, ‘Tehlikeli şerit değiştirmek', ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek-makas atmak', ‘Yakın takip', ‘Tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak'tan toplamda 268 araç sürücüsüne idari para cezası kesti.