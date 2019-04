Trafikte yönleri ‘taksi', ‘motosiklet' veya ‘ufo' ikonları gösterecek

Navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon'un görsel simgesi olan sarı ok işareti ‘taksi', ‘motosiklet', ‘ufo' ikonlarıyla rota gösterecek.

Türkiye'nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon'un görsel simgesi olan sarı ok göstergesinde farklı ve eğlenceli yenilikler yapıldı. Yeni düzenlemeyle kullanıcılar uygulamayı açtıklarında ilk olarak karşılaştıkları ok göstergesini isterlerse başka bir ok göstergesi ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar, “taksi”, “motosiklet” veya “UFO” ikonlarından birini seçerek rotalarına eğlence katabilecek.

Verilen bilgilere göre uygulama, açıldığında kullanıcıların ilk olarak karşılaştığı, rotayı izleyen sarı navigasyon oku (Cursor), artık farklı görsel seçeneklerle değiştirilebiliyor. Kullanıcıların yoğun trafik stresini azaltan, oyunlaştırma sayesinde yol deneyimini renklendiren yeni düzenlemede üç farklı seçenek bulunuyor. Kullanıcılar, “Taksi”, “motosiklet” ve “UFO” ikonlarından birini tercih edebiliyor.