Trafikten kaçmak için kaldırımdan giden “uyanık” sürücüler kamerada

Duruma tepki göstererek video çeken bir vatandaş ile kaldırımda giden ticari araç şoförü arasındaki diyalog ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, E-5 yan yol üzerinde gerçekleşti. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde E-5 yan yol üzerinde seyir halindeki bazı sürücüler, yayaların geçtiği kaldırımları kullanarak trafikten kaçmaya çalıştı. Kaldırımdan geçmesi yasak olmasına rağmen giden yayalardan korna çalarak yol isteyen şoförlere, yürüyen vatandaşlardan biri tepkisini, “Geçin, geçin burası yol değil mi?” diyerek gösterdi. Sıkışan trafikten kaldırımdan giderek kaçmaya çalışan ticari araç şoförünün, “Ne yapacaksın? Ceza mı yazdıracaksın?” sorusu üzerine durumu videoya çeken vatandaşın, “Yazdıracağım tabi, geç” şeklinde verdiği cevap cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Kaldırımdaki yayalara korna çalıyorlar"

Durum hakkında konuşan esnaf Özgür Öztürk, “Akşam saatlerinde oluşan trafik sebebiyle bazı kendini bilmez insanlar, kaldırıma çıkıyor. Belki 10 araba geçmek için bunu yapıyorlar. Yayalara korna çalıyorlar. Biz esnaf olarak mağduruz ve İBB'nin buna bir çözüm bulmasını rica ediyoruz. Trafik olduğu zamanlar bir şerit olarak kullanılan bir yer oldu” dedi.