Trafodaki yanma paniğe neden oldu

Ataşehir'deki bir iş merkezinin elektrik trafosunda yanma meydana geldi. Çıkan duman ve koku nedeniyle iş merkezi çalışanları binayı boşalttı. Kısa süreli panik üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'deki Firuze Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Trafodaki yanma nedeniyle etrafa yayılan duman ve koku, kısa süreli paniğe neden oldu. İş merkezinde çalışanlar binayı boşaltırken, vatandaşların sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Olay yerine gelen itfaiye, durumun kontrol altına alınmasının ardından iş merkezinin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayın kısa süreli yaşandığını, herhangi bir olumsuzluk meydana gelmediğini söyledi.