"Trakya'da müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek"

Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları ve yeni sahaların bulunması için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, atılan adımların meyveleri de toplanmaya başlandı. Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşlenmesi bölgede yeni bir süreci başlattı. Enerji uzmanlarına göre, Trakya'da asıl müjde kaya gazından gelecek. Söz konusu alanda TPAO'nun keşfettiği 3 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut.

Enerjide özellikle saha çalışmalarını Akdeniz ve Karadeniz gibi 'mavi vatan'da tüm gücüyle sürdüren Türkiye, yurtiçindeki sondaj çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğalgazın ateşlenmesi ve Enerji Bakanı Dönmez'in "Buradaki üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak" cümlesi gözleri Trakya'ya çevirdi.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Trakya bölgesinde bulunan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp gaz üretmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

"Çok daha fazlası kaya gazı olarak mevcut"

"Trakya'da TPAO'nun keşfettiği 3 milyar metreküplük doğalgazın yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut" diyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti: "ABD Enerji Bilgi İdares'nin yaptırdığı 41 ülkeyi ve 137 sahayı kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre Trakya'da 34 milyar metreküp standart kaya gazının yanısıra önemli ölçüde propan, bütan gibi sıvılaştırılabilir hidrokarbonları içeren 144 milyar metreküp de ıslak kaya gazı var. Bu rezervler teknik olarak değerlendirilebilir durumda".

"Trakya'nın iki katı büyüklüğünde rezerv Güneydoğu'da var"

Kaya gazı, Trakya dışında Güneydoğu Anadolu'da da bulunduğunun altını çizen Kumbaroğlu, "Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hatay'dan Hakkâri'ye kadar uzanan Dadaş formasyonu dâhilinde Trakya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir rezervuar bulunuyor. Tabi bu noktaların aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadele verdiği noktalar olduğunu bilmemiz gerek. TPAO kaya gazı teknolojisine odaklanırsa ülkemizin enerji görünümünde ve önceliklerinde köklü değişikliklere yol açacak büyük atılımlara da öncülük edebilir. Son olarak, enerjide atılacak tüm doğru adımların Türkiye'nin cari açığının azalmasında doğrudan ve olumlu etki yapacağını bir kez daha vurgulamakta fayda var" ifadelerini kullandı.