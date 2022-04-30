İhlas Haber Ajansı

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Trakya'dan İstanbul'a girişlerde "bayram" denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Silivri’de de trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de trafik denetimleri gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Silivri Kınalı mevkii uygulama noktasında da polis ve jandarma ekiplerinin ortak yaptığı denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına noktasında kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler sürücülere dağıtıldı.

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