İhlas Haber Ajansı

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Trakya'dan İstanbul'a tüm araç girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya’dan İstanbul’a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya'dan İstanbul'a gelen tüm araçların girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, ”Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” denildi.

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