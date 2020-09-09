İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvay, Güngören istasyonunda sönüş alan bir otomobile çarptı.

Kazada bir kişi yaralanırken bu istikamette seferler kısa durduruldu.


Kaza, Güngören'de tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Bağcılar Kabataş T1 hattında sefer gerçekleştiren tramvay Güngören istasyonu yakınında tramvay yolu üzerinden dönüş alan Opel marka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hafifi şekilde yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tramvay seferleri tek yönlü olarak bir süreliğine durduruldu. Kazaya karışan otomobil ve tramvayın çekilmesinin ardından seferlerin normale döneceği kaydedilirken polis ekipleri kazaya ilişkin incelme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.