Tramvay polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

İstanbul Fatih'te hemzemin geçidi kullanan polis aracına, tramvay çarptı. Kazada ekip aracındaki polis yaralanarak hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular ise korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Millet Caddesi'nde hemzemin geçidi kullanan 34 A 80207 plakalı polis aracına, Bağcılar istikametine ilerleyen tramvay çarptı. Kazada bariyerlerin arasına sürüklenen ekip aracındaki polis yaralanırken, tramvayda bulunan yolcular ise korku dolu anlar yaşadı. Tramvayın kapısının açılmasıyla birlikte aşağıya inen yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı polis ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle tramvay seferleri dururken, kazaya karışan tramvay ve polis aracının kaldırılmasıyla seferler normale döndü.